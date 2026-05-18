В Таскешу подростки повредили автобус: перевозчики грозят остановкой маршрута

Очередное нападение на автобус в Шымкенте. Транспортники жалуются: неизвестные забросали общественный транспорт камнями, подвергнув опасности пассажиров и водителей. Пострадал автобус маршрута №149, курсирующий в жилой массив Таскешу. Подобные случае уже фиксировали несколько лет назад.

Трещинами покрылось стекло двери автобуса №149 после того, как неизвестные забросали его камнями. Инцидент произошёл в жилом массиве Таскешу. По словам водителя, в автобус камень бросили подростки.

«В вечернее время подростки бросили камень, я услышал как лопнуло стекло, остановился. Но уже никого не было. Это были дети, где-то наверное 10-11 лет. Хорошо, что камень не попал кому-нибудь в голову», — Макипбек Райымбеков, водитель.

Перевозчики говорят, разбитое стекло пришлось менять за собственный счёт. При этом маршрут №149 единственный общественный транспорт, который ежедневно заезжает в Таскешу. 11 автобусов обслуживают жителей населённого пункта. Подобные случаи здесь происходят не впервые. Два года назад в том же Таскешу от рук хулиганов пострадали сразу пять автобусов. Одни машины отделались трещинами на стёклах, у других после нападений в окнах остались сквозные дыры.

«Со стороны наших правоохранительных органов тишина, правоохранители приняли заявление но действий нет. Я обращаюсь к жителям этого района, если такое будет продолжаться, мы остановим автобус. Потому что не хотим нести убытки, если гарантии нет. Хорошо что там не сидел пассажир», — Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс» .

Автобусники просят родителей обратить внимание на поведение детей и провести с ними беседы.