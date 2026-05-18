Аким области встретился с председателем правления компании «YDA Holding»

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел встречу с председателем правления турецкой компании «YDA Holding» Хусейном Арсланом. На встрече обсуждались вопросы полного завершения строительства современной больницы в Туркестане, реализации инвестиционных проектов в регионе и расширения двустороннего сотрудничества.

Аким области отметил, что в области созданы благоприятные условия для инвесторов, и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Также глава региона отметил, инвестиции и совместные проекты со стороны Турции внесли весомый вклад в развитие Туркестана.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Добро пожаловать в священный Туркестан. Буквально вчера на высоком уровне прошел неофициальный саммит Организации тюркских государств. Высокие гости дали отличную оценку развитию Туркестана и уровню организации мероприятия. Туркестан становится золотым мостом, объединяющим страны тюркского мира. Отметим, что компания «YDA Holding» в короткие сроки построила международный аэропорт, через который главы пяти государств прибыли в наш исторический город. В настоящее время совместно с вашей компанией мы ведем строительство многопрофильной больницы на 570 коек. В дальнейшем приглашаю вас инвестировать в сельское хозяйство и производство. Мы готовы к продолжению партнерства».

В свою очередь, Хусейн Арслан подчеркнул динамичное развитие Туркестанского региона и выразил готовность поддерживать совместные инициативы в будущем.

Хусейн Арслан, председатель правления компании «YDA Holding»: «Поздравляю вас с проведением международного саммита на столь высоком уровне. Туркестан выполняет свою историческую миссию. Я видел Туркестан и в прошлые годы, и его нынешнем, обновленном облике. Развитие города искренне радует. Мы готовы к обсуждению инвестиционных проектов. Больницу на 570 коек в Туркестане мы планируем сдать до конца текущего года. Уверен, это будет лечебное учреждение высочайшего уровня».

Под строительство многопрофильной больницы в Туркестане выделен земельный участок площадью более 15 гектар. Строительные работы начались в мае 2020 года в рамках республиканского государственно-частного партнерства.

На сегодня строительные работы завершены на 86%. По выкупу данного проекта заключено соглашение между министерством здравоохранения РК и заинтересованными сторонами.