ИИ помогает оцифровывать культурное наследие Казахстана

В Казахстане продолжается цифровая трансформация сферы культуры. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта внедряются современные цифровые решения, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия страны.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Шерхан Талап.

По его словам, платформа Qazaq Culture, доступная на восьми языках, способствует продвижению казахстанской культуры на международном уровне. Виртуальная сеть E-Museum объединяет данные 286 музеев страны, включая свыше 65 тысяч экспонатов и около 750 3D-артефактов.

Как отметил спикер, благодаря порталу музейные фонды становятся доступными онлайн, а технологии искусственного интеллекта позволяют автоматически описывать, переводить и искать экспонаты. Кроме того, поэтапно внедряется система «е-Кино», которая обеспечит прозрачность киноиндустрии, цифровой учет кассовых сборов и мониторинг данных в режиме реального времени.