Тридцать лет заботы о здоровье. Представительство международной компании Zepter International в Шымкенте отмечает юбилей филиала. За эти годы швейцарские технологии очистки воды, воздуха и светотерапии прочно вошли в дома тысяч южноказахстанских семей.

Большой юбилей отмечают в Шымкенте — региональному представительству Zepter International исполнилось 30 лет. Удивительно, но бренд начал продвигать культуру ЗОЖ и правильного питания еще сорок лет назад, задолго до того, как это стало мировым трендом. Сегодня эти швейцарские стандарты и технологичные решения определяют культуру здорового образа жизни по всему Казахстану

Милан Лукич, интернациональный директор «Zepter International»: «Наша история идет более 40 лет, если говорим о Zepter в мире, а у Zepter Казахстан Алматы открылась первая и уже 31 год, в июле будет ровно 30 лет Шымкент, и остальные регионы тоже будет 30 лет» плюс наша вся продукция вся абсолютна нацелена на здоровое питание, на продление жизни человека, на чистый воздух и чистую воду».

За каждым решением бренда стоят многолетние научные исследования и мировые патенты. Сегодня Zepter в Казахстане — это масштабная сеть, объединившая более трех тысяч сотрудников. Компания не просто дает им возможность зарабатывать и расти профессионально, но и доверяет важную миссию — помогать казахстанцам менять качество жизни и внедрять культуру ЗОЖ.

Эльмира Иткулова, национальный торговый директор Zepter Kazakhstan: «Мы охватываем почти все практически сферы жизнедеятельности — правильная еда через нашу посуду, чистый воздух — через наши очистители воздуха, чистая вода — через наши очистители воды, так же прибор BIOPTRON – я считаю, что это уникальный прибор, который должен быть в каждой семье, в последнее время у нас появилось новое направление — это правильный сон.мы предлагаем умную систему для сна, которая называется Quanomed. Развиваемся, идем вперед и я думаю, что еще много-много продукции у нас будет выпущено именно для наших клиентов, для народа Казахстана».

За тридцать лет работы местного представительства бренд стал для южного региона по-настоящему семейным. Лояльные клиенты, которые когда-то начинали с классических решений для кухни, сегодня уверенно переводят свои дома на технологии нового поколения.

Ардак Баубекова, довольная клиентка: «Я уже 25 лет пользуюсь посудой Цептер, наверное, весь набор уже собрала, поэтому очень довольна этой посудой, экологично чисто, готовить можно без масла, без жарки, то есть ПП, кто держит диету или придерживается правильного питания — считаю, что незаменимая посуда. Еще в прошлом году приобрела очиститель воды от Zepter — тоже прекрасная вещь, все кастрюли для воды, чайники изнутри всегда блестят, никакой накипи, я очень довольна».

Юбилейный день открытых дверей завершился в лучших традициях гостеприимства — праздничной лотереей и подарками.

Но главный итог этих тридцати лет в Шымкенте — тысячи семей, которые выбрали Zepter как самый надежный способ инвестировать в собственное здоровье и долголетие.