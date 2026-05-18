В Шымкенте задержаны подозреваемые в хищении крупной партии товара

В Шымкенте полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере и вернули предпринимателю часть похищенного товара.

В правоохранительные органы обратился местный предприниматель, заявивший о пропаже партии табачной продукции стоимостью более 800 миллионов тенге.

По его словам, груз должен был быть доставлен из Алматы в Шымкент через логистическую компанию, однако во время перевозки злоумышленники незаконно завладели товаром.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали двоих подозреваемых. Часть похищенной продукции уже возвращена владельцу.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование.