В Астане прошла встреча министров МВД формата «Центральная Азия – Китай»

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с министрами внутренних дел и общественной безопасности стран формата «Центральная Азия – Китай». Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, наркоторговлей, экстремизмом и киберугрозами.

Глава государства отметил важность укрепления сотрудничества правоохранительных органов стран региона и Китая. По его словам, современные угрозы требуют совместных действий, обмена информацией и внедрения новых технологий.

Президент также подчеркнул необходимость усиления борьбы с киберпреступностью, распространением экстремистских идей и незаконными финансовыми потоками.

Он выразил уверенность, что формат «Центральная Азия – Китай» станет эффективной площадкой для обеспечения безопасности в регионе.