Токаев призвал усилить обмен информацией между МВД стран региона

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие экономического сотрудничества и реализация инфраструктурных проектов напрямую связаны с вопросами региональной безопасности.

Он подчеркнул, что Транскаспийский международный транспортный маршрут становится ключевым элементом евразийской логистики, однако рост грузопотоков также увеличивает риски контрабанды, наркотрафика и незаконного оборота оружия.

Президент призвал активнее использовать потенциал формата «Центральная Азия – Китай» для укрепления системы безопасности, усилить взаимодействие между МВД стран и оперативный обмен информацией. По его словам, граждане ожидают от государств реальных мер по обеспечению порядка и безопасности.

Также Токаев отметил важность развития сотрудничества с Китаем и странами Центральной Азии на основе доверия и партнерства. Участники встречи подтвердили готовность расширять практическое взаимодействие и внедрять современные технологии в работу правоохранительных органов.

В завершение президент выразил уверенность, что встреча укрепит сотрудничество в сфере безопасности в регионе.

