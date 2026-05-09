Соцсети и ИИ стали инструментами скрытой вербовки экстремистов

Сегодня вербовка в экстремистские группы всё чаще происходит через социальные сети, мессенджеры и игровые платформы. Эксперты отмечают, что радикальные организации используют современные технологии, включая искусственный интеллект, для скрытого и персонализированного воздействия на пользователей.

Алгоритмы помогают распространять контент среди уязвимой аудитории — подростков, людей в кризисных ситуациях и тех, кто ищет ответы на социальные или религиозные вопросы. Вместо открытой пропаганды используются видеоролики, мотивационные сообщения и псевдоаналитика, постепенно подводящие к радикальным идеям.

Особую опасность представляют ИИ-технологии, дипфейки и чат-боты, способные создавать ложное чувство доверия и поддержки.

Специалисты считают, что главным способом противодействия остаются цифровая грамотность, критическое мышление и умение проверять информацию.