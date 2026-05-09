Крупнейший юрточный городок в стране появится в Шымкенте

Этноаул откроет свои двери для жителей и гостей Шымкента уже в середине мая.

Сейчас на территории активно ведутся строительные работы, которые реализуются при поддержке инвестора. Площадь почти в 4 гектара преобразится и этноаул станет одним из крупнейших юрточных городков в стране.

Ранее закрытый для посещения объект сегодня готовится представить новый формат отдыха с уникальными архитектурными решениями.

Бексултан Адильханов, руководитель управления туризма, внешних связей и креативных индустрий Шымкента: «Работы выполнены на 80 процентов. Открытие будет поэтапным. Главная особенность — самые большие – трехуровневые юрты в Казахстане, у каждой будет своя тематика. Например, одна юрта будет посвящена ремесленникам, вторая — гастрономии, где будут представлены национальные блюда, третья — станет визит-центром Шымкента».

Одновременно с открытием этноаула стартует фестиваль «Этно-Шымкент». Оба проекта, направленные на популяризацию национальных ценностей и повышение туристического потенциала Шымкента.