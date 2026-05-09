АФМ раскрыл схему незаконного импорта грузовиков из Китая

Столичный департамент агентства по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры завершил расследование по факту незаконного ввоза в Казахстан транспортных средств, не соответствующих экологическим требованиям.

По данным следствия, группа лиц через подконтрольные ТОО организовала импорт грузовой техники марки FAW экологического класса «Евро-2», несмотря на действующий запрет на ввоз транспорта ниже стандарта «Евро-4».

Техника поставлялась из Китая по внешнеэкономическим контрактам. При таможенном оформлении использовались недостоверные сведения, в том числе поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), где умышленно указывался экологический класс «Евро-5».

Следствием установлено, что в Казахстан незаконно ввезли 20 единиц специализированной техники общей таможенной стоимостью свыше 284 миллионов тенге.

В дальнейшем техника была реализована через цепочку аффилированных компаний и поставлена в рамках государственных закупок на сумму более 600 миллионов тенге.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых — девять автомобилей и квартиру.

Один из фигурантов дела заключён под стражу, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В АФМ подчеркнули, что незаконный ввоз транспорта с низким экологическим классом наносит серьёзный вред окружающей среде. Техника стандарта «Евро-2» выбрасывает значительно больше вредных веществ по сравнению с разрешёнными стандартами «Евро-4» и «Евро-5», что приводит к загрязнению воздуха и создаёт угрозу здоровью населения.