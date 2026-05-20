Может ли юань заменить доллар?

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке международные рынки постепенно уходят от доллара в международных расчётах. Всё больше стран начинают активнее использовать юань, особенно в торговле сырьем и энергоресурсами. При этом эксперты отмечают, что юань пока не способен заменить американскую валюту, но может завоевать рынки.

Затянувшийся конфликт между США и Ираном усилил переход ряда стран на расчеты в юанях. Эксперты отмечают, что в случае неудачи США в достижении своих целей этот процесс может снизить влияние доллара в международных расчетах.

«Экономика Китая быстрее растет и, соответственно, их валюта, она сейчас экономике соразмерна ВВП Соединенным Штатам. Соответственно, чем больше дальше будет развиваться Китай, соответственно, взаиморасчеты тоже будут. Один-два года вряд ли, но десятилетия не все сразу. Еще будет зависеть от развития экономики Китая, потому что там тоже очень большие риски», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Юань укрепляет свои позиции на международных рынках, но говорить о его полноценной замене доллару пока рано. Эксперты считают китайская валюта напрямую зависит от состояния экономики и политической системы страны, а доллар сохраняет доминирование именно благодаря сильным институтам и глобальному доверию, которое формировалось десятилетиями. Финансовые аналитики считают, что в ближайшие годы сформируется иная система резервных валют.

«Абсолютного доминирования не будет. Скорее всего, это будет доминирование пропорциональное. Ну, условно говоря, 20-25% это доллары, 20-25% евро, 20% юаней, ну и еще 20% кто-нибудь еще такого будет. Я больше в это верю. То есть это, по крайней мере, горизонт лет в 50», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

При этом влияние юаня заметно растет. В ряде стран Юго-Восточной Азии он всё активнее используется в расчетах и хранится в банковских системах. Но до глобального доминирования ему ещё далеко.