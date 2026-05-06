Система газоснабжения переходит под контроль национального оператора

Единая система газоснабжения будет передана в управление национальному оператору. Соответствующий законопроект, направленный на совершенствование управления газовой инфраструктурой и повышение эффективности использования товарного газа, одобрен Мажилисом во втором чтении.

Документ предусматривает механизм безвозмездной передачи объектов единой системы газоснабжения, построенных за счёт бюджетных средств, от местных исполнительных органов национальному оператору.

Также оператор наделяется полномочиями по согласованию заданий на проектирование, а также по проведению технического мониторинга при строительстве, модернизации и реконструкции объектов газоснабжения.

Кроме того, законом устанавливаются требования к подключению газораспределительных организаций к магистральным газопроводам. Вводится и запрет на одновременную транспортировку газа по одной газораспределительной системе несколькими организациями.