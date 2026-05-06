Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Срок давности по коррупционным правонарушениям увеличат до трёх лет

Срок давности по коррупционным правонарушениям увеличат до трёх лет

-
Редактор Юлия Машковская
-
18
суд
Иллюстративное фото

Срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц планируется увеличить до трёх лет. Соответствующие изменения предусмотрены сопутствующими поправками в кодекс об административных правонарушениях.

Документом вводится административная ответственность для сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов за коррупционные правонарушения.

Одновременно расширяется круг субъектов таких правонарушений — в него включены должностные лица иностранных государств и международных организаций.

Законом также усиливается ответственность юридических лиц за подкуп государственных служащих и приравненных к ним лиц. Размер штрафов будет определяться кратно сумме незаконного вознаграждения.

Кроме того, уточняются составы правонарушений, связанных с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, а также с непринятием мер по противодействию коррупции.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.