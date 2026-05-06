Срок давности по коррупционным правонарушениям увеличат до трёх лет

Срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц планируется увеличить до трёх лет. Соответствующие изменения предусмотрены сопутствующими поправками в кодекс об административных правонарушениях.

Документом вводится административная ответственность для сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов за коррупционные правонарушения.

Одновременно расширяется круг субъектов таких правонарушений — в него включены должностные лица иностранных государств и международных организаций.

Законом также усиливается ответственность юридических лиц за подкуп государственных служащих и приравненных к ним лиц. Размер штрафов будет определяться кратно сумме незаконного вознаграждения.

Кроме того, уточняются составы правонарушений, связанных с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, а также с непринятием мер по противодействию коррупции.