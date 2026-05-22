Финал чемпионата Казахстана по легкой атлетике среди молодежи

Шымкент вновь становится центром большого спорта. На чемпионат Республики Казахстан по лёгкой атлетике среди юношей и девушек U16 съехались сильнейшие молодые атлеты со всех уголков страны. В борьбу за медали вступили 19 команд и сразу 721 спортсмен — это рекордное количество участников за всю историю летних чемпионатов Казахстана в этой возрастной категории.

На беговых дорожках и в секторах развернулась настоящая битва характеров, скорости и выносливости. Для многих юных легкоатлетов этот старт — шанс громко заявить о себе, установить личные рекорды и сделать первый шаг к большой спортивной карьере.

Арина Нифедева, легкоатлет: «Этой мой вид, я долго готовилась к этому старту, и решила участвовать. Я хочу метнуть 50, 60-это первый взрослый, и отбор в ЦОП. Это на всю жизнь, т.к у меня очень хорошие успехи, в будущем хочу тренировать детей, тренироваться самой и выступать. Именно легкая атлетика – потому что мне очень понравился этот вид спорта, я сначала одно время бегала, дальше меня пригласил тренер Омаров Руслан, и мы решили заниматься метанием».

Сейчас лёгкая атлетика в Казахстане активно развивается, а уровень конкуренции среди молодых спортсменов заметно растет. На чемпионате страны в Шымкенте выступают сильнейшие юные атлеты со всех регионов, многие из которых уже входят в резерв национальной сборной. Особое внимание зрителей приковано к шымкентскому спортсмену Максиму Саженеву — одному из перспективных метателей диска в своей возрастной категории.

Специалисты возлагают на него большие надежды, отмечая стабильные результаты и высокий потенциал.

Денис Моисеев, главный судья соревнований: «Шымкент на данном соревновании выступает хорошо, потому что, мы принимаем соревнования дома, мы выступаем полным составом и бьемся за первые позиции в общекомандном зачете. По поводу наших перспективных спортсменов – сейчас у нас подрастает очень хорошее поколение легкоатлетов, именно в Шымкенте, человек 6-8, которые в будущем которые мы считаем в будущем вольются в состав сборной РК. Из таких звездочек наших, это Максим Саженев, метатель диска, в этом году он 3 раза побил рекорды Казахстана по своей возрастной группе. У нас в этом году олимпийские игры юношеские, он туда едет как один из лидеров мирового рейтинга».

Шымкентские спортсмены продолжают уверенно подтверждать высокий уровень местной школы лёгкой атлетики. По итогам стартов наши атлеты сумели завоевать призовые места сразу в нескольких дисциплинах.