Новорожденному с редким диагнозом провели операцию

Ангелина Подлипаева
13

Врачи городского родильного дома Шымкента спасли новорожденного с редкой врожденной патологией. Малышу, появившемуся на свет 9 мая с тяжелым диагнозом, провели сложную операцию — проктопластику. В хирургическом вмешательстве участвовала команда опытных специалистов — операция завершилась успешно.

В городском роддоме провели операцию младенцу, родившемуся с редкой врожденной патологией аноректальной области — атрезией ануса. При таком диагнозе ребенок не может естественным путем опорожнять кишечник.

30-летняя Айсулу Батырбайкызы признается, что после рождения малыша испытала сильный страх и переживания. Однако семья доверилась врачам, и сегодня мама с радостью говорит, что состояние ребенка постепенно улучшается.

Айсулу Батырбайкызы, жительница города: «Я даже не знала о диагнозе. Во время трех УЗИ ничего подобного не говорили. Мы и от знакомых о таком не слышали. После родов я сильно испугалась Но мы доверились врачам. Операция прошла успешно, длилась всего 25 минут». 

По словам специалистов, если подобную патологию вовремя не вылечить, она может привести к тяжелым осложнениям — кишечной непроходимости, инфекции и интоксикации организма. Именно поэтому хирургическое вмешательство было проведено в первые дни жизни ребенка.

В сложной операции участвовали детские хирурги, неонатологи и анестезиологи-реаниматологи.

Нурлыгуль Байсенгирова, заведующая отделением: «Новорожденному была проведена сложная операция из-за врожденной патологии аноректальной области. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное. Малыш вместе с мамой продолжает лечение в отделении патологии новорожденных и находится под постоянным наблюдением специалистов. После выписки контроль за состоянием ребенка также продолжат хирурги». 

Врачи отмечают, что раннее выявление врожденных патологий и своевременное лечение играют ключевую роль в сохранении жизни и здоровья ребенка.

Добавим, что за последний год в городском родильном доме различные операции были проведены 21 новорожденному. По словам медиков, все дети чувствуют себя хорошо.

