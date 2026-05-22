Студентам Шымкента показали цену одной ошибки

Прокуроры и полицейские организовали для школьников и студентов необычную встречу, прямой диалог с молодыми осуждёнными. Через телемост подростки смогли услышать реальные истории тех, кто оказался за решёткой.

Особенно актуально это в преддверии летних каникул, когда у школьников и студентов появляется больше свободного времени и возрастает риск вовлечения в противоправные схемы.

«Честно говоря, сначала всё это не казалось чем-то преступным. В начале в Telegram попадались предложения об онлайн-работе и быстром заработке. Сначала я не придал этому значения. Но со временем появился интерес, потому что хотелось быстрее заработать деньги», — говорит осужденный.

Вместо лекций откровенный разговор с теми, кто уже оказался по ту сторону закона. В Шымкенте для школьников и студентов организовали прямой телемост с молодыми осуждёнными, отбывающими наказание за кражи, наркопреступления и другие правонарушения.

Участники смогли напрямую услышать истории тех, чья жизнь изменилась после одной ошибки. Прокуроры отмечают, чаще всего подростков и молодых людей вовлекают именно в наркопреступления, обещая быстрый и лёгкий заработок.

«Их интересует легкий заработок в Telegram каналах, интернет каналах предлагают высокий заработок. Они ответственность не осознают. А мы хотим показать хоть и легко заработать но можно отсидеть до 20 лет», — Куандык Айтбайулы, специализированный прокурор прокуратуры Шымкента.

Молодые заключённые рассказали о потерянном времени, разрушенных планах и переживаниях своих родителей. Многие признались, когда преступали закон не задумывались о последствиях и теперь жалеют о совершённом.

«Жизнь молодых людей, оказавшихся в тюрьме, очень тяжёлая. Мы понимаем, что они совершили преступление, пусть даже по ошибке. Конечно, очень жаль, что они оказались за решёткой в таком молодом возрасте, но для нас это станет уроком. Такой проступок это вред и для самих себя, и для родителей, и для общества», — Асылзада Сундетали, студентка .

Плавная цель встречи профилактика подростковой преступности, прокуроры хотят напомнить молодым людям о важности соблюдения закона.