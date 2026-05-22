Стали известны даты экзаменов и вручения аттестатов в школах РК

Министерство просвещения РК утвердило порядок проведения итоговой аттестации на 2025–2026 учебный год.

Для учащихся 9-х классов итоговые экзамены пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года. Школьники сдадут четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся со 2 по 15 июня 2026 года. Им предстоит сдать пять экзаменов, один из которых пройдет в устной форме.

Торжественное вручение аттестатов об основном и общем среднем образовании запланировано на 17–18 июня 2026 года.

Церемония вручения аттестатов будет проводиться в зданиях школ на основании приказа руководителя учебного заведения и по согласованию с родительским комитетом.