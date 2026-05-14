В Турции открыли школу, построенную по инициативе Токаева

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президенты Казахстана и Турции — Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган — по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия школы имени Ходжа Ахмед Яссауи в Турции.

Современная школа построена в городе Нурдагы провинции Газиантеп и рассчитана на 32 начальных и 4 дошкольных класса. В комплексе предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, конференц-зал, а также спортивные и игровые площадки.

Проект реализован по инициативе президента Казахстана для региона, пострадавшего от разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года. При строительстве особое внимание уделили сейсмозащите и современным инженерным решениям.

