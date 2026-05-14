В Казахстане растут объемы маркировки лекарственных препаратов

В Казахстане с июля 2024 года действует система обязательной маркировки лекарств, охватывающая весь фармацевтический рынок страны. За это время промаркировано более 960 млн упаковок препаратов, сообщили в Минздраве.

Сегодня доля маркированных лекарств в аптеках составляет около 70%. Остальные препараты были произведены до запуска системы и постепенно выводятся из оборота.

По данным ведомства, за первые четыре месяца 2026 года промаркировано свыше 205 млн упаковок — почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 84% закупленных государством маркированных препаратов составила продукция отечественных производителей.

Система маркировки позволяет отслеживать путь каждой упаковки от производства до покупателя, усиливая контроль качества и борьбу с фальсификатом. Кроме того, Казахстан первым среди стран СНГ подтвердил третий уровень зрелости системы регулирования лекарственных средств по оценке ВОЗ.