Вооружённый отверткой мужчина терроризировал иностранцев у пункта пропуска «Капланбек»

Вооружённый отверткой мужчина терроризировал иностранцев у пункта пропуска «Капланбек»

Анастасия Новикова
25

Вооружённый отверткой мужчина угрожал иностранцам у пункта пропуска «Капланбек». По словам очевидцев, злоумышленник подходил к пересекающим границу людям и требовал деньги, угрожая острым инструментом.

Момент попал на видео, после чего свидетели обратились в полицию. По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело. По горячим следам полицейские задержали 43-летнего жителя Туркестанской области. Мужчина не работал и не имел постоянного места жительства.

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на приграничной территории, в том числе лиц, пересекающих государственную границу, находится на особом контроле», — рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.

