В Туркестане появился Тайказан и этноаул

Туркестан продолжает подготовку к неформальному саммиту глав государств организации тюркских государств. В преддверии масштабного события город активно преображается и готовится к приему гостей. Одним из новых символов Туркестана стал Тайказан, установленный на въезде в город.

На въезде в город появился Тайказан высотой более 10 метров. На его поверхности размещены аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммеда, подчеркивающие духовное значение древнего города. Территорию вокруг комплекса благоустраивают — здесь создают современное общественное пространство, а также развивают дорожную инфраструктуру.

В районе объекта появились пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, дорожные знаки и навигационные указатели. В ночное время Тайказан будут подсвечивать светодиодные прожекторы. Кроме того, в Туркестане, в преддверии саммита, появился новый этнотуристический комплекс.

«Главным архитектурным объектом комплекса является гигантская юрта диаметром 31 метр и высотой 15,5 метров. Пространство предназначено для проведения культурных мероприятий, форумов и этнофестивалей. За короткий срок Туркестан пополнился новыми духовно-культурными и туристическими объектами», — Куаныш Асанов, руководитель управления архитектуры и градостроительства Туркестанской области.

Одним из главных событий саммита станет ярмарка ремесленников, посвященная национальному прикладному искусству и духовному наследию региона. Она объединит традиционное искусство и современное творчество.

«Гостям представят эксклюзивные изделия ручной работы, созданные мастерами региона. Посетители смогут окунуться в атмосферу традиционной культуры, познакомиться с национальными орнаментами и особенностями народного искусства. В целом ведется системная работа по развитию инфраструктуры, модернизации историко-культурных объектов и созданию комфортных условий для туристов», — Зулфухар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области.

Новые проекты и международные мероприятия помогут укрепить статус Туркестана как одного из главных духовно-исторических центров тюркского мира. Напомним, неформальный саммит лидеров стран-участниц Организации тюркских государств пройдет 15 мая. Главной темой встречи станет искусственный интеллект и цифровое развитие.