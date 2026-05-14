В Шымкенте усиливают контроль за качеством медицинских услуг

В Шымкенте обсудили итоги работы системы здравоохранения за первые четыре месяца 2026 года. На заседании под председательством заместителя акима города Армана Сабитова рассмотрели вопросы повышения качества медицинских услуг, прозрачности финансирования и расширения охвата ОСМС.

По данным филиала ФСМС, за этот период количество жалоб на качество медуслуг снизилось на 17,5%. В городе продолжают усиливать контроль за медицинскими организациями, развивать цифровизацию и защищать права пациентов.

Сегодня в системе ОСМС застрахованы около 86% жителей Шымкента.

Работа по вовлечению незастрахованных граждан продолжается.