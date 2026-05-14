«Мудрая свекровь, достойная невестка»: необычный конкурс состоялся в Шымкенте

«Мудрая свекровь, достойная невестка», необычный конкурс на укрепление семейных ценностей состоялся в Шымкенте. В творческом состязании приняли участие пять семей, их члены продемонстрировали уважение, взаимопонимание и тёплые отношения между представителями разных поколений. Участники показали пример семейного единства, преемственности традиций и гармонии в казахской семье.

Семью Халдаровых считают одной из образцовых в Шымкенте. Хранительница семейного очага — 55-летняя Тумаргуль Пейсенова. Участница конкурса — многодетная мать и бабушка десяти внуков уверена: крепкая семья начинается с уважения, мудрости и преемственности поколений. Сегодня она не только передаёт детям и внукам национальные традиции, но и помогает невестке сохранить гармонию и тепло домашнего очага.

«Главой семьи в первую очередь является мужчина. Мы не можем переступить через слово мужчины. Пусть наши мужчины будут здоровы и рядом. А после них именно свекровь должна направлять девушек и невесток, давать им наставления. Если свекровь мудрая, то и невестка будет достойной»,— говорит участница конкурса Тумаргуль Пейсенова.

На сцене семьи предстали в национальных нарядах, передав атмосферу казахских традиций, семейного единства и преемственности поколений. Искренность, добрый юмор и естественность участников нашли отклик у зрителей и создали по-настоящему тёплую атмосферу праздника.

«Это не просто конкурс. В рамках мероприятия мы также организовали мастер-классы. Нам хотелось, чтобы гости не только наблюдали за состязанием, но и познакомились с познавательными и полезными инициативами»,— поясняет директор центра обычаев Жумабай Абдиев.

По итогам конкурса победу одержала семья Куздеубаевых из Каратауского района. Образцовый семейный дуэт был отмечен главным призом — сертификатом на 300 тысяч тенге. Организаторы отмечают, что конкурс стал не просто творческим состязанием, а площадкой для популяризации семейных ценностей и уважения к старшим.