Туроператоры рассказали о хантавирусе

Политическая обстановка на земном шаре у многих вызывает опасения, но жители Шымкента все же продолжают приобретать туры заграницу.

По данным местных туроператоров, самое трендовое направление этого года — Вьетнам. Вкусная кухня, доступные цены, и прямые вылеты сыграли на руку как заядлым путешественникам так и услугодателям.

«На данный момент максимальный поток из Шымкента во Вьетнам. Он начнётся у нас 19 мая и будет выполняться практически каждые 6-10 дней. На ближайшую дату уже нет мест. Полная загрузка идёт. Затем следующая позиция – это Таиланд, который выполняется на регулярном рейсе через Бангкок. Затем Турция в этом году, она немножко упустила свои позиции в связи с тем, что у них идёт удорожание пакета»,— говорит заместитель председателя СРО «Казахстанская индустрия туризма» Ромэлла Пак.

Приобретают билеты и бронируют отели и в Египте, однако, в 2026 году спрос на это направление заметно снизился. Причиной, вероятно, стала нестабильная политическая ситуация. При этом туристические операторы не рекомендуют самостоятельно организовывать поездки в Катар и ОАЭ. Отправляясь в эти страны, туристы полностью берут ответственность за своё путешествие на себя.

«Не рекомендуется продавать эти направления, поскольку мы не можем. Камкор запретил и не выдаёт туркоды. Это значит, что наш турист, если самостоятельно полетит в эти направления, возвращаться будет самостоятельно за свой счёт. Поэтому операторы и агенты не продают эти направления. Турист может самостоятельно приобрести и улететь на свой страх и риск»,— поясняет заместитель председателя СРО «Казахстанская индустрия туризма» Ромэлла Пак.

Новый вирус, который взбудоражил мировую общественность, тоже не стал преградой для отпусков за границей. Хантавирус как оказалось пока пугает лишь своим названием.

«Люди, которые прожили «ковид», у нас сердечная мышца уже настолько жёстко относится ко всем вирусам, что люди к этому нормально относятся. Берут с собой лекарства, берут с собой маски и летят. Отказа только в связи с тем, что там в одной или в другой стране, если это «хантавирус», не наблюдалось»,— говорит спикер.

Несмотря на обсуждаемую нестабильную ситуацию, туристов это не останавливает — жители продолжают планировать поездки, в том числе и в европейские страны. По словам специалистов, отказов от туров по этой причине не поступало.