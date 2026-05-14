Хантавирус «Андес» обнаружен в ЮАР

Органы здравоохранения Южной Африки экстренно отслеживают почти сотню человек после выявления двух подтвержденных случаев редкого хантавируса «Андес», связанного с экспедиционным круизным лайнером MV Hondius.



По данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, круиз начался 1 апреля в аргентинском городе Ушуая. Один из заболевших — гражданин Нидерландов — сошел с судна на острове Святой Елены, после чего вылетел в Йоханнесбург, где позже скончался. Второй пациент — гражданин Великобритании — был эвакуирован с острова Вознесения и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

Медики подтвердили, что оба случая связаны со штаммом «Андес» — редкой разновидностью хантавируса, которая в отдельных случаях может передаваться от человека к человеку при тесном и длительном контакте.

Сейчас под наблюдением находятся 97 контактных лиц, включая пассажиров рейса и медицинских работников. Специалисты продолжают мониторинг, поскольку инкубационный период вируса может длиться несколько недель.

Эксперты предупреждают: если вирус попадет в густонаселенные и уязвимые районы страны, последствия могут быть серьезными. Несмотря на это, власти заявляют, что риск для широкой общественности на данный момент остается низким.