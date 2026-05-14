В Туркестане обсудили наследие Яссауи и единство тюркского мира

В Туркестане прошел международный круглый стол «Тюркский мир и наследие Яссауи: культурная гармония на перекрестке цивилизаций».

В мероприятии приняли участие ученые и представители международных организаций из Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана и Кыргызстана, передает пресс-служба министерства культуры и информации РК.

Участники обсудили духовное наследие Ходжи Ахмеда Яссауи, вопросы сохранения историко-культурных ценностей, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, а также современные методы реставрации и цифровизации памятников.

По итогам встречи были выработаны рекомендации по укреплению международного научного взаимодействия и популяризации наследия Яссауи.