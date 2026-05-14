Покупателей жилья в Шымкенте призвали остерегаться сомнительных договоров

Управление архитектуры и градостроительства города Шымкента обратилось к жителям с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность при покупке квартир в многоквартирных жилых комплексах.

В ведомстве сообщили, что сделки, заключённые в обход действующего законодательства, считаются недействительными. Речь идет о договорах предварительного бронирования, резервирования, инвестирования и уступки права требования.

В акимате призвали граждан внимательно относиться к своим финансовым средствам и не приобретать жильё при отсутствии необходимых разрешительных документов.

Согласно законодательству Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещено. За подобные нарушения предусмотрена ответственность по статье 320 кодекса об административных правонарушениях, а также по статье 214 уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещёнными видами предпринимательской деятельности.

Информацию о выданных разрешениях на привлечение средств дольщиков при строительстве многоквартирных жилых комплексов можно получить на сайте ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкента».

По всем вопросам горожане могут обращаться по номеру: 8 747 309 44 87.