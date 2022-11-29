Токаев и Путин. Первая встреча после выборов

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Оренбург, где встретился с Президентом России Владимиром Путиным.

На встрече Главы двух государств обсудили вопросы торговли и экономики. В целом это может помочь принимать только своевременные и смелые решения, отметили стороны.

Визит Главы Государства в Россию первый после переизбрания Касым-Жомарта Токаева на пост Президента РК. Адвокат Евгений Яворский размышляет, что эта встреча будет значимой для обеих сторон.

«Нужно понимать, что Россия стратегический партнер Казахстана. Я надеюсь, что прогнозы будут благоприятные, нужно отметить, что наш президент имеет большой вес на мировой арене, его уважают и Владимир Путин тоже, учитывая что официально Касым-Жомарт Токаев не поддерживает позицию Кремля в отношении Украины. Посмотрим что будет», — говорит Евгений Яворский.

К слову, Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил нашего президента с переизбранием и пожелал ему удачи.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-экономическое взаимодействие.

«Для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана, создается система торговых хабов для всего евразийского пространства», — отметили в Ак-Орде.