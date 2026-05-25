Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом

27–29 мая по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страну с государственным визитом посетит президент России Владимир Путин.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая с участием лидеров государств – членов Евразийского экономического союза состоится Евразийский экономический форум.

29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.