Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом

Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом

Редактор Юлия Машковская
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

27–29 мая по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страну с государственным визитом посетит президент России Владимир Путин.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая с участием лидеров государств – членов Евразийского экономического союза состоится Евразийский экономический форум.

29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

