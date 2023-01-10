2023 объявили годом русского языка

Праздник не в смысле исключительно песен, плясок, застолий, а год погружения в десятки, а то и сотни запланированных мероприятий, так или иначе «завязанных» на русском языке, на русской культуре.

Когда и кому пришла эта идея?

Есть точные даты. 14 октября 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане лидеры стран Содружества поддержали инициативу нашего Президента Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию.

Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств-участников СНГ. Запомните это словосочетание – «на основе тесной гармонии».

В начале лета, в июне 2022 года, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.

«Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Эти все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я в принципе знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. Я в этом уверен», – заявил Президент РК в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что количество школ, где идет обучение на русском языке, осталось прежним.

7 октября на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике:

«Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка».

По его словам, Россия поддерживает предложение Президента Казахстана и со своей стороны будет «делать все для скорейшего воплощения ее в жизнь», в том числе с учетом того, что 2023-й объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

26 декабря 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ, сообщило РИА «Новости».

«Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению», – сказал К. Токаев.

Он выразил уверенность, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит укреплению культурных связей между странами СНГ.

Вы не забыли, что в 2020 году культурной столицей СНГ был наш благословенный Шымкент. Если помните, из-за пандемии все запланированные мероприятия пришлось в основном «свернуть».

К слову, в октябре минувшего года на заседании глав правительств Совета СНГ был утвержден план мероприятий, посвященных Году русского языка в СНГ. Документ содержит более 150 пунктов. Я заглянула в него – он огроменный! В него включены мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного и культурного характера.

Помимо этого, подготовка и повышение квалификации педагогов-русистов, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в области русского языка, обучение граждан стран СНГ в российских вузах и др.

Вот кое-что из запомнившихся мероприятий. Научный флешмоб «Научные тексты на русском языке» (марафон научных публикаций русистов на русском языке). Фестиваль русских зарубежных театров. Ежегодная международная просветительная акция «Тотальный диктант», которая пройдет в онлайн-формате.

А еще акция «#Стихомарафон» в соцсетях. Это когда школьники, студенты вузов, русисты, медийные персоны и представители широкой общественности декламируют литературные произведения на русском языке в формате коротких видеороликов в соцсетях на фоне памятников и значимых мест, связанных с русским языком, русской культурой и литературой в государствах-участниках СНГ. Словом, скучно не будет!

А что у нас в Шымкенте? У нас тоже все уже запланировано. Славянское этнокультурное объединение г. Шымкента с целью развития тесного сотрудничества с Ассамблеей народа Казахстана, Россотрудничеством, системой образования и культуры намерено принять активное участие во всех мероприятиях, проводимых в республике ассамблеей и властями города.

К примеру, на апрель в Шымкенте запланировано проведение международной научно-практической конференции «Новые технологии в преподавании русского языка в билингвальной среде».

Уже в феврале состоится молодежная интеллектуальная игра «Абай и Пушкин: созвучие звуков, чувств и мыслей». Запланирован конкурс, цель которого – выявить самую читающую школу, а еще будут творческие вечера, постановки, концерты. Держите связь с руководителем славянского объединения города Шымкента Натальей Романовой и библиотекой имени А. Пушкина.

В Казахстане, гражданами которого мы являемся, у русского статус языка межнационального общения. Большинство наших земляков, общаясь, в разговоре без проблем переходит с русского на казахский, узбекский и наоборот. Отдавая дань уважения русскому языку, нам всем надо и далее совершенствовать свой казахский: свое произношение, увеличивать словарный запас, а значит, постигать культуру и историю народа. Все это должно происходить на основе упомянутой выше «тесной гармонии языков».

…Всего в мире на русском языке, по данным 2022 года, говорят 258,2 млн. человек, в том числе в России – 137,5 млн. человек. Он является одним из наиболее распространннных языков мира: восьмым – среди всех языков мира по общей численности говорящих и седьмым – по численности владеющих им как родным.

Русский является также самым распространенным славянским языком и самым распространенным языком в Европе – географически и по числу носителей языка как родного.

Русский является официальным языком многих международных организаций, в том числе ООН. Русскоязычные сайты по своему количеству находятся на втором месте в мире после англоязычных.

Русский язык – язык сплочения, межнационального общения. Уверена, что в этом году он нам подарит немало добрых и увлекательных открытий.

Фарида Шарафутдинова