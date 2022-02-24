Путин пригрозил не вмешиваться в дела с Украиной

Лидер России Владимир Путин в своем выступлении четко определил свою позицию.

Президент России заявил, что не позволит вмешиваться в этот конфликт, а если вмешаются, то ответ будет такой, что мало никому не покажется.

«Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались«, — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и вернуться домой. Такой поворот событий в обществе восприняли по-разному, одни считают, что Украину нужно оставить в покое, другие уверяют — страну нужно спасать.

«Я прошу Вас сложить оружие и возвращаться домой. Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — сказал Владимир Путин.

К слову, авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушным пространством Украины. Причиной стали военные действия в стране.