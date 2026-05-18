Жетысайские дехкане готовы отправить первые дыни в Россию

В текущем году аграрии засеяли хлопчатником 44 тысячи гектар из более чем 79 тысяч гектар орошаемых земель. На остальных высажены бахчевые культуры, зерновая кукуруза, овощи и люцерна.

В Жетысайском районе уже созрел первый урожай дынь. Житель района Аль-Фараби Кузенбаев уже несколько лет успешно занимается возделыванием земли и выращиванием сельской продукции. Крестьянское хозяйство «Аль-Фараби», выращивает хлопок и бахчевые, по сложившейся традиции предприятие вывело свою продукцию на рынок раньше остальных.

Председатель хозяйства засеял свои угодья сортом дыни «Нур-Бакинка» и уже приступил к сбору урожая. Рассада, высаженная в конце февраля, из-за дождливой погоды созрела не за запланированные 65 дней, а за 80.

Сейчас, в соответствии со спросом, продукция экспортируется в столицу Российской Федерации — город Москву. Цены также радуют аграриев: прямо с поля, без каких-либо посредников, дыни продаются по 650 тенге за килограмм.

Аль-Фараби Кузенбаев, председатель крестьянского хозяйства «Аль-Фараби» :«В этом году наши дыни созрели немного позже, чем обычно. Но спрос хороший. Благодаря своевременной очистке поливных каналов районным акиматом дефицита поливной воды мы не ощутили. Свою первую продукцию мы экспортируем в Россию. Без посредников, прямо с поля сами загружаем товар в фуры и отправляем».

По данным акимата Туркестанской области из 17 тысяч гектар отданных под бахчевые, 14 отводятся под дыни, а 3 тысячи под арбузы. В прошлом году общий объем полученного урожая бахчевых составил 510 тысяч тонн.