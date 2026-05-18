Историко-культурный комплекс «Шым кала» в Шымкенте хранит память веков и открыт для всех

Историко-культурный комплекс «Шым кала» — уникальный объект, отражающий многовековую историю Шымкента. Это не просто музей, а пространство, сохраняющее историческую память города, его духовную сущность и культурное наследие.

Свои двери абсолютно бесплатно комплекс открывает как для маленьких почемучек, так и для взрослых интересующихся историей.

«Я сегодня посетил этот музей и прошёлся по территории «Шым кала». Очень приятная атмосфера, всё выполнено в казахском стиле. Мне понравился музей на возвышенности, фигуры людей древних времён, а также керамические сосуды и другие экспонаты»,- говорит ученик Нурдаулет Бауыржан.

Каменный столб на территории исторического комплекса — не просто древний артефакт, а немой свидетель веков, в котором словно застыли следы прошлого. По преданию, он был обнаружен на месте мечети пророка Идриса и берёт своё начало из древнего Испиджаба. Сегодня эта реликвия, дошедшая сквозь столетия, вызывает огромный интерес у посетителей.

«Здесь есть надписи куфическим письмом. В верхней части написано: “Нет божества кроме Аллаха, Мухаммед — его посланник”, а также дата — 404 год Рамадана. По местным поверьям, если незамужние или неженатые люди прикоснутся к этому камню, они вскоре создадут семью или их желания исполнятся. Поэтому сюда приезжают люди из других городов, чтобы загадать желание»,— говорит экскурсовод Акжан Ерланкызы.

В честь праздника историко-культурный комплекс «Шым кала» погружается в особую атмосферу. Посетителей ждут театрализованные представления, ярмарка ремесленников, мастер-классы и ночные экскурсии при свечах.

«Сегодня мы работаем до 12 ночи. С 17:00 начнётся множество мероприятий: постановки, мастер-классы, выставки, гала-концерт, проект “звёздный гид” и экскурсии при свечах» ,-поясняет сотрудник городского объединения музеев Ерлан Аскерини.

Комплекс ежедневно встречает более сотни посетителей. Среди гостей — туристы как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Особый интерес к месту проявляют путешественники из Германии, Турции, Китая и США, для которых это место становится дверью в прошлое.