Мошенники обманули жителей Шымкента на 8 млн тенге

В Шымкенте пресечена деятельность интернет-мошенников, жертвами которых стали местные жители. Операцию провели сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый — иностранный гражданин, находившийся в Алматы. По данным следствия, он причастен к организации и координации дистанционных мошеннических схем.

Злоумышленники действовали с использованием методов психологического воздействия: звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков и государственных органов, и под различными предлогами убеждали перевести деньги на так называемые «безопасные счета». В результате потерпевшие лишались своих сбережений.

На данный момент установлено три эпизода мошенничества. Общий ущерб составил около 8 миллионов тенге.

Также выявлены счета, на которые поступали похищенные средства. Они были оформлены на четырёх иностранных студентов, проживающих в Алматы. Их банковские карты использовались как транзитный инструмент для обналичивания и дальнейшего перевода денег.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность: не доверять звонкам от неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, и не выполнять финансовые операции по указанию третьих лиц. Сотрудники банков и государственных органов не требуют перевода денежных средств по телефону.