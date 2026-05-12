Мошенники требуют установить e-Salyq под видом проверки

Комитет государственных доходов предупреждает казахстанцев о новых случаях телефонного мошенничества.

По данным КГД, неизвестные лица представляются сотрудниками ведомства и звонят налогоплательщикам, вводя их в заблуждение. Мошенники сообщают о необходимости срочно подтвердить вид деятельности, обновить регистрационные данные или пройти обязательную проверку через мобильное приложение.

Злоумышленники убеждают граждан скачать сторонние приложения, перейти по подозрительным ссылкам, пройти авторизацию, а также сообщить SMS-коды, данные ЭЦП и другую личную информацию.

В частности, мошенники могут требовать установить приложение e-Salyq якобы для обязательного подтверждения деятельности каждые два года, угрожая приостановлением работы. В КГД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Ведомство напоминает, что сотрудники Комитета государственных доходов не требуют по телефону устанавливать приложения, передавать коды подтверждения, банковские реквизиты, пароли или ключи ЭЦП.

Граждан призывают быть бдительными, не выполнять указания неизвестных лиц и проверять информацию только через официальные источники. При поступлении подобных звонков рекомендуется сразу прекратить разговор.