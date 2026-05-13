Экспертиза РК усилила контроль подлинности аудио с применением ИИ

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане внедрена новая методика судебно-фонографического исследования, позволяющая выявлять признаки использования технологий искусственного интеллекта в так называемых deepfake-аудиозаписях.

Как сообщил директор центра судебных экспертиз министерства юстиции РК Бакытжан Байтилесов, в стране продолжается развитие современных технологий в сфере исследования аудиоматериалов и повышение качества судебной экспертизы.

«В рамках развития судебно-фонографической экспертизы и внедрения современных технологий реализована новая методика исследования аудиозаписей, которая позволяет с высокой степенью достоверности выявлять признаки использования технологий искусственного интеллекта при создании так называемых deepfake-аудиозаписей. Действующая методика существенно расширяет возможности судебно-фонографических исследований, способствует повышению качества экспертной оценки и эффективности установления подлинности аудиоматериалов, имеющих доказательственное значение по уголовным делам», — отметил он на пресс-конференции в СЦК.

По словам спикера, результаты внедрения и практического применения данной методики вызвали значительный интерес у экспертного сообщества стран СНГ.

