Сайт, который более 15 лет оставался одной из самых известных площадок по размещению объявлений интимного характера в Казахстане, оказался в центре масштабного уголовного расследования. Организаторов платформы задержали.

По данным следствия, через ресурс проходили многомиллионные финансовые потоки, а его организаторы могли получать свыше 500 миллионов тенге ежемесячно. Во время обысков правоохранители изъяли крупные суммы наличных, криптоактивы, оружие и сотни единиц техники.

Организаторов сайта Kyzdar.net задержали. Интернет-ресурс более десяти лет использовался как площадка для размещения рекламы и организации платных интимных услуг. По данным следствия, на сайте было опубликовано около девяти тысяч анкет.

Развитие связанной с ресурсом IT-компании, по версии следствия, финансировалось за счёт доходов от деятельности сайта. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот превышал 500 миллионов тенге.

«Фигуранты являются основателями одной из IT-компаний. Разработанный ими сайт «Kyzdar.net» являлся одним из ключевых проектов и использовался в качестве технологической платформы для разработки и тестирования программных решений, которые впоследствии внедрялись при создании других легальных IT-продуктов в сфере услуг», — Куандык Алпыс, начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

В ходе масштабной спецоперации изъяты 144 миллиона тенге наличными, более 1,3 миллиона долларов, в том числе свыше 300 тысяч долларов в криптовалюте. Также обнаружены оружие с боеприпасами, около 150 единиц компьютерной техники, автомобили и документы, имеющие значение для расследования.

«Значительная часть финансовых операций осуществлялась с использованием криптовалютных инструментов с целью затруднения контроля за движением денежных средств», — Куандык Алпыс, начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

Это уже вторая попытка привлечь руководство ресурса к уголовной ответственности. В 2023 году полиция сообщала о задержании 11 топ-менеджеров сайта, однако тогда дело не дошло до суда. Причиной стали пробелы в законодательстве: на тот момент нормы не предусматривали ответственность за сводничество с использованием интернета, а также за рекламу и пропаганду проституции через онлайн-платформы.

Позже в закон были внесены соответствующие изменения. Сейчас все задержанные находятся под стражей. В отношении руководителей преступного бизнеса возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказание иных услуг сексуального характера и сводничество, совершенные через интернет».