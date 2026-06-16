Житель Шымкента подал в суд на братьев из-за наследства матери

Судебной коллегией по гражданским делам суда города Шымкента в апелляционном порядке рассмотрено гражданское дело по иску одного из наследников к родным братьям и нотариусу о признании недействительным заявления об отказе от наследства и восстановлении наследственных прав.

Истец сообщил, что после смерти матери он отказался от своей доли в наследственном имуществе в пользу брата, однако позднее посчитал это решение поспешным и принятым под психологическим давлением.

Ответчики с исковыми требованиями не согласились.

Ранее межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента отказал в удовлетворении иска.

В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции стороны пришли к примирению и заключили соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации.

Согласно достигнутым договорённостям, истец отказался от исковых требований, а один из ответчиков обязался по договору дарения вернуть истцу долю в наследственном имуществе — квартире, расположенной в городе Шымкенте.

Стороны также согласовали, что жилой дом в Шымкенте остаётся в собственности одного из ответчиков, а квартира — в собственности истца.

Кроме того, один из ответчиков взял на себя обязательство не продавать жилой дом без согласия братьев.

Судебная коллегия утвердила соглашение и прекратила производство по делу. Истцу возвращена ранее уплаченная государственная пошлина.