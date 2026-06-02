Осадки в Шымкенте не связаны с проектом искусственного дождя

Ливни и дожди которые совсем недавно щедро обрушились на город не имеют отношения к проекту «Искусственный дождь». Специалисты поясняют, что погодные условия и осадки обусловлены естественными атмосферными процессами и прохождением циклона. Для внедрения пилотного проекта по искусственным осадкам была выбрана Туркестанская область.

Именно там в последние годы все чаще фермеры сталкиваются с засухой, дефицитом водных ресурсов и рисками опустынивания. Технология искусственного дождя направлена на предотвращение перемещения песков в засушливых районах, рациональное использование водных ресурсов для орошаемого земледелия, а также сохранение экологического баланса системы озер Жетиколь.

Казыбек Бедебаев, директор государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Туран су»: «В ходе работ специальные реагенты были распылены в трех точках на территории Жуантобе–Тасты Сузакского района, а также в направлении пустыни Кызылкум. Поскольку эффективность данных мероприятий зависит от климатических и атмосферных факторов, опытно-экспериментальные работы продолжаются. Радиус воздействия реагентов на облачные массы не превышает 5 километров. Таким образом, выпавшие на территории южных регионов осадки не связаны с реализацией данного проекта».

Финансирование проекта за счет средств государственного бюджета не предусмотрено. Работы осуществляются специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках обмена опытом и развития научно-практического сотрудничества.