В Казахстане могут ограничить доступ импортных продуктов питания к государственным закупкам. Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления, согласно которому при закупке продовольствия для государственных нужд приоритет будет отдаваться местным производителям.

Исключение сделают только для тех товаров, которые не выпускаются в стране. Участвовать в закупках смогут казахстанские производители, включённые в специальный реестр. Предполагается, что новые правила будут действовать в течение двух лет. В ведомстве считают, что такие меры помогут поддержать местных производителей и увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке.

«Проект постановления правительства разработан в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки казахстанских товаропроизводителей», — министерство сельского хозяйства РК.