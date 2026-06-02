В Туркестанской области усиливают работу по трудоустройству

Вопросы занятости и трудоустройства населения, оформление взаимоотношений работника и работодателя в электронном формате, пенсионные платежи и безопасный труд, стали главными вопросами на совещании в акимате Туркестанской области.

Туркестанская область является одним из лидеров Казахстана по привлечению инвестиций. Каждый год здесь появляются новые заводы и фабрики, а значит и рабочие места. В то же время, необходимо вести системную и скоординированную работу по целому рядку направлений.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В регионе открываются производственные предприятия и заводы. Необходимо трудоустраивать на эти предприятия местных жителей. Ответственные управления, акиматы районов и городов, а также центры «Мансап» должны координировать эту работу. Организуйте для жителей экскурсии на заводы, предоставляйте информацию, помогайте с трудоустройством. Необходимо максимально использовать имеющиеся возможности. Во-вторых, следует контролировать своевременное перечисление предприятиями пенсионных взносов. Кроме того, поручаю обеспечить надлежащее оформление электронных трудовых договоров, регулярное перечисление обязательных пенсионных взносов и контроль за исполнением договоров обязательного страхования от несчастных случаев. Усильте работу в этом направлении».

В профильном управлении координации занятости и социальных программ ведётся системная работа по легализации трудовых отношений. Контролируется обеспечение стабильности социальных выплат. Особое внимание на привлечение молодёжи.

Мекенхан Козыханулы, руководитель областного управления координации занятости и социальных программ: «Положительная динамика наблюдается и в сфере перечисления обязательных пенсионных взносов. На сегодняшний день в области почти 10 тысяч организаций перечислили обязательные пенсионные взносы за 47 с половиной тысяч граждан. Это усиливает социальную защищённость населения и обеспечивает участие граждан в пенсионной системе. Для обеспечения безопасности труда продолжается работа по обязательному страхованию работников от несчастных случаев. В настоящее время договоры страхования оформлены в 308 организациях.Особое внимание уделяется вопросам занятости молодёжи. В области проводится работа с молодыми людьми категории NEET, выявленными среди зарегистрированных безработных граждан».

Всем заинтересованным сторонам были поставлены конкретные задачи. Усилить работу по трудоустройству, обеспечить оформление электронных трудовых договоров и контролировать отчисление обязательных пенсионных отчислений.