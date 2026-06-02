Туркестанская область готова к пожароопасному сезону

Степной пожар! Эта беда может нанести огромный ущерб людям и экономике. К жаркому сезону противопожарные службы готовятся загодя. Проводятся плановые предупредительные работы, расчеты огнеборцев усиленно тренируются, чтобы быть готовыми к отразить удары стихии. В рамках подготовки к опасному Туркестанской области были проведены командно-штабные учения «Өрт-2026».

Подготовка к пожароопасному периоду включает в себя целый ряд мер. К примеру, в области утверждён план по созданию минерализованных полос, их общая протяжённость — 10 тысяч километров. Задача этих противопожарных сооружений не дать распространится огню в лесах, степях и на сельхозугодьях. Все эти полосы уже готовы.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Поручаю ответственным лицам обеспечить своевременное и качественное выполнение утверждённого плана. В частности, усилить профилактические мероприятия по предупреждению лесных и степных пожаров, держать на постоянном контроле выполнение работ по созданию минерализованных полос, повысить уровень готовности сил и средств в пожароопасный период, а также обеспечить наличие необходимой техники и запасов горюче-смазочных материалов».

Одними минеральными полосами не обойтись. Главные ударные силы это подготовленные люди и специальная техника. А еще, тщательная профилактическая работа. Ведь зачастую огонь возникает не просто так, а по чьей то вине.

Начальник областного ДЧС Багдат Чайзада доложил о текущей ситуации: «Для тушения лесных и степных пожаров за департаментом закреплен личный состав — 340 сотрудников, 70 единиц техники и 1 вертолёт. Определены 10 водозаборных пунктов для авиации. Все 12 лесохозяйственных учреждений региона полностью подготовлены к пожароопасному сезону. С его начала применено 95 административных мер воздействия. В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» с 2025 года в области открыто 10 пожарных постов. Силы и средства ДЧС переведены на усиленный режим готовности».

В Туркестанской области планируется создать 37 сезонных пожарных постов, введены в действие 33 поста. Готовятся специальные лесопожарные комплексы и специальное противопожарное оборудование.

Санжар Бурлибаев, руководитель управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны области: «С начала года на территории области лесных пожаров не зарегистрировано. В настоящее время в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке устанавливаются системы раннего обнаружения возгораний. В целом на территориях государственного лесного фонда имеется 39 пожарных автомобилей, 12 тракторов, 25 патрульных автомобилей, 52 прицепа, 71 единица вспомогательной техники, 7 мотоциклов».

В поселках, где нет профессиональных пожарных подразделений, сформированы 14 добровольных дружин, в их рядах больше двух с половиной тысяч человек. Для предотвращения беды и своевременного реагирования ведется постоянный мониторинг.