В Шымкенте организовали масштабные мероприятия ко Дню защиты детей

Сегодня 1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей. По этому случаю Центральный парк Шымкента буквально расцвел от звонкого детского смеха. Праздничная атмосфера сделала этот день незабываемым: ребята рисовали, пели, танцевали, соревновались в спортивных эстафетах и вовсю демонстрировали свои таланты.

Вот только, день защиты детей-это не только веселье и подарки. Это еще и важное напоминание о том, что каждый ребенок имеет право на безопасность, качественное образование, крепкое здоровье и развитие своего потенциала. В этот праздничный день Центральный парк посетил аким города Габит Сыздыкбеков. Он осмотрел творческие выставки, оценил выступления юных артистов и сфотографировался с ребятами на память

Родители и педагоги радости не скрывали. Видя счастливые улыбки ребят, они от всей души благодарили организаторов за такое яркое событие.

«Я сегодня пришла сюда с внуком. Всё организовано просто замечательно, на высшем уровне. Самое главное-чтобы наши дети были счастливы».

«Дети -это наше будущее. Здорово, что государство создает для них столько возможностей. Сейчас открываются летние лагеря, работают досуговые зоны при библиотеках. Хочется, чтобы подрастающее поколение ни в чем не нуждалось и тянулось к знаниям».

По данным городского управления образования, в праздничном концерте задействовано более полутора тысяч юных артистов, а зрителями стали порядка двух тысяч горожан и гостей Шымкента. Все выступающие ребята занимаются в государственных и частных творческих кружках, причем больше ста из них-это воспитанники детских домов.

Как отмечают в профильном ведомстве, наряду с обучением и воспитанием, в приоритете всегда остается безопасность подрастающего поколения.

Куаныш Ыскаков, руководитель управления образования г. Шымкента: «Наши дети могут спокойно и безопасно гулять в парках, во дворах в любое время дня и вечера. А это- главный показатель того, что в городе создана действительно безопасная и комфортная среда».

Сегодня в Шымкенте школьное образование получают около 280 тысяч детей. Еще почти 80 тысяч малышей посещают детские сады. При этом порядка 40 процентов юных шымкентцев охвачены программами дополнительного образования.