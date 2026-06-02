Сколько казахстанцев считают допустимым насилие в отношении детей?

То, как взрослые сегодня воспринимают насилие, во многом закладывается ещё в детстве, к такому выводу пришли эксперты Казахстанского института общественного развития в докладе по профилактике семейно-бытового насилия за прошлый год.

Между тем опрос показывает неоднозначное отношение общества к применению силы в воспитании: часть респондентов по-прежнему допускает подобные методы по отношению к детям. В то же время представители экспертного сообщества подчёркивают: любое насилие в отношении ребёнка недопустимо и оставляет глубокий след, влияющий на всю его жизнь.

Опрос показал, не все казахстанцы считают насилие недопустимым методом воспитания. Каждый двенадцатый участник опроса считает применение силы допустимым методом воспитания. Ещё треть респондентов допускает насилие в определенных обстоятельствах. Категорически против любых форм насилия в отношении детей выступили лишь 60% опрошенных.

«Я считаю бить ребенка не стоит, нужно разговаривать, объяснять ребенку все на словах», — жительница Шымкента.

«Я думаю иногда можно, но не избивать. А лучше разговаривать с ребенком», — говорит жительница Шымкента.

Специалисты отмечают, законодательная база в стране уже направлена на защиту детей. Но проблема часто не в законах, а в реакции взрослых, нередко сигналы о насилии игнорируются, как в школах, так и в детских садах. Эксперты считают, что орган, занимающийся защитой прав ребёнка, должен быть более независимым, чтобы реагировать быстрее и эффективнее.

«Комитет по защите прав детей должен быть выведен из состава и подчинения Министерства просвещения. Должна быть ответственность всех органов, которые узнают о насилии, и очень быстрая реакция. Очень быстрая реакция на то, что происходит, ну, когда происходит насилие над ребенком. Но когда начинаются договорники, то, конечно же, дальше уже ребенок и жаловаться не будет, он будет молчать», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

Психологи отмечают, насилие не всегда проявляется физически. Оно может быть психологическим, а иногда ребенок становится свидетелем агрессии в семье. Такие формы сложнее заметить извне, но их последствия не менее разрушительны, чем последствия физического насилия.

«У ребёнка потом проявляется заниженная самооценка, у некоторых детей, вот часто же мы слышим родителей, вот ребёнок мой хорошо разговаривал и вдруг перестал говорить, либо заикаться, вот такие вот проблемы. Ещё у детей резко ухудшается обучение в школе. Потом, когда уже ребёнок растёт, он может быть либо тем же агрессором, либо жертвой», — Гульнара Айтжанова, психолог.

Эксперты сходятся в одном, ребенок нуждается не в страхе, а в вовлеченности взрослого. Воспитание должно строиться на диалоге, внимании и постоянном разговоре, без насилия, а участием родителей в жизни ребенка.