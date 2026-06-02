Центр долголетия в Казыгурте стал популярным среди пенсионеров

В Казыгурте особое внимание уделяется поддержке людей старшего поколения и созданию условий для их активного долголетия. Одним из таких примеров стал Центр долголетия, открытый в прошлом году и уже ставший востребованным среди пенсионеров района.

В рамках этой работы в районе функционирует Центр долголетия, где для жителей старшего поколения организованы различные оздоровительные, досуговые и социальные программы, способствующие поддержанию активности и вовлечённости в общественную жизнь.

Умбетали Асельбаев, пенсионер: «Нам нравится, все есть, бильярд есть, шахматы, нарды, нас всегда уважают, им спасибо. Все старики мои друзья, 80 лет самому старшему, мне 66 лет, мы все друзья».

Центр долголетия в Казыгурте был открыт в 2024 году . За время работы в центре зарегистрировались уже около 556 пенсионеров. Ежедневно эту площадку посещают порядка 70–80 человек. Пожилые люди с удовольствием участвуют в предложенных специалистами программах. В том числе, психологических.

Жансая Керимкулова, психолог: «Центр предназначен для пенсионеров, сюда могут приходить любые граждане находящиеся в пенсионном возрасте, имеющие данный статус, а также мы являемся равным обществом, это означает могут посещать люди имеющие инвалидную группу. Я провожу тренинги для развития пенсионеров, для эмоционального роста. Эмпатии, для разрешения семейных и бытовых проблем, также мы проводим телесно ориентированную терапию для улучшения физического и эмоционального состояния, в плане профилактики психосоматических расстройств, у нас есть тренер он проводим лечебно физическую культуру, гимнастику, теннис, бильярд, такие активности у нас проводятся очень часто».