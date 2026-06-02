Жилищная реформа выходит на финишную прямую, но переход на новые формы управления идет не так быстро, как ожидалось. Многие КСК и ПКСК до сих пор не завершили процедуру перерегистрации, а собственники жилья не спешат определяться с дальнейшей судьбой своих домов.

Эксперты связывают это как со сложностью организационных процедур, так и с низкой активностью самих жильцов. При этом стареющий жилой фонд требует все больших вложений.

До середины июля собственникам жилья необходимо выбрать форму управления домом. После завершения реформы останутся только ОСИ и непосредственное совместное управление для небольших домов. Если жильцы откажутся от действующего КСК, он будет ликвидирован. Те кооперативы, которые хотят продолжить работу, должны пройти перерегистрацию, но пока это сделали лишь несколько десятков организаций из почти 1700 существующих КСК и ПКСК.

«У нас есть такие ПКСК, КСП, которые владеют 60 домов, обслуживают 30 домов. Представляете, на них везде проводить собрания и искать одного собственника, который войдет в состав совета КСК. На сегодняшний день у нас два КСП перерегистрировались, прошли эту процедуру. Некоторые у нас КСП пошли на ликвидацию, перешли на форму ОСИ, потому что они управляли одним домом. А остальные проводят на своих домах собрания», — Альбина Мухамедьярова, председатель ассоциации «Костанай Камкор».

Одной из главных проблем остается поиск инициативных собственников, готовых взять на себя ответственность за управление домом. Эксперты отмечают, многие казахстанцы до сих пор с осторожностью относятся к жилищной реформе и не спешат включаться в процесс принятия решений.

«Активных таких жителей у нас не настолько много. Проще сидеть в чате, раздавать какие-то такие указания, сделайте то, сделайте это, нежели просто сказать соседям, давайте выйдем вместе с КСК, управляющей компанией, давайте это вместе сделаем, либо поддержим их идею. Когда есть хорошая поддержка от собственников, то тогда дела движутся прекрасно, и те дома очень хорошо процветают», — Людмила Галюкевич, исполнительный директор ассоциации всех форм управления и обслуживания по Карагандинской области.

Еще одной проблемой остается состояние жилого фонда. Многие дома годами обслуживались по минимальным тарифам, из-за чего накопились нерешенные вопросы. При обследовании домов новыми управляющими компаниями жильцы нередко впервые узнают о масштабах существующих проблем и задаются вопросом, почему их не устраняли раньше. Это вызывает недоверие у собственников.

Юристы отмечают, государство много лет пытается сформировать у собственников более ответственное отношение к общему имуществу. Но на практике жильцы не всегда готовы вкладываться в содержание дома.

«В старых домах, где там двухэтажки какие-то небольшие, то там огромное количество проблем. Проблема в том, что доходы людей, которые должны скидываться на решение этих проблем, это не позволяет людям решать эти проблемы. Мне кажется, надо глубже смотреть, чтобы повышать их доходы. Потому что когда вопрос стоит о том, что надо скинуться на решение общих проблем, люди начинают ругаться», — Евгений Яворский адвокат.

Значительная часть многоквартирных домов относится к старому жилому фонду, который требует серьезных вложений. Но большинство собственников по-прежнему предпочитают платить по минимальному тарифу, которого зачастую недостаточно для полноценного ремонта и содержания общего имущества.