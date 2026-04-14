Казахстан лидирует в Центральной Азии по снижению неонатальной смертности

По данным отчета международной группы, в которую входят Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и Организация Объединённых Наций, уровень неонатальной смертности в Казахстане в 2025 году составил 3,9 на 1000 новорожденных — это самый низкий показатель в Центральной Азии.

Показатель практически сравнялся с уровнем Соединённых Штатов Америки, где он составляет 3,7.

В стране значительно развита система неонатальной помощи. Сегодня врачи успешно выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов — как в республиканских, так и в региональных перинатальных центрах. Благодаря современным технологиям и подготовке специалистов выживаемость таких детей выросла в четыре раза.

Ежегодно в Казахстане рождается около 20–22 тысяч недоношенных детей (примерно 5% всех родов). За последние 10 лет младенческая смертность снизилась в 1,5 раза, а неонатальная — вдвое, достигнув исторического минимума.

В стране внедрены четыре вида скрининга новорожденных — неонатальный, аудиологический, офтальмологический и скрининг развития. Продолжается внедрение современных перинатальных технологий и усиление служб реанимации и интенсивной терапии новорожденных.