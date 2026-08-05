Мэр Измира высоко оценил потенциал Туркестанской области

Развитие межрегионального сотрудничества, привлечение инвестиций, и расширение взаимодействий в сферах туризма, торговли, экономики, а также культурно-гуманитарных связей — у мэра турецкого города Измир Джемиля Тугаем большие планы по взаимодействию с Туркестанской областью.

На встрече с Нуралханом Кушеров, турецкий градоначальник предложил расширить деловые связи.

«В дальнейшем у наших регионов есть большие возможности для укрепления братских связей и реализации совместных проектов в различных сферах. Мы готовы обмениваться опытом, воплощать совместные инвестиционные инициативы и развивать всестороннее сотрудничество, — отметил Нуралхан Кушеров.

Мэр Измира Джемиль Тугай также отметил динамичное развитие Туркестанской области и подчеркнул, что Казахстан и Турцию объединяют многовековые исторические и духовные связи, которые служат прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества.

«Сегодня Измир — один из ведущих промышленных, торговых, логистических и сельскохозяйственных центров Турции. Город широко известен своими достижениями в сфере промышленного производства, международной торговли, морской логистики, туризма, инноваций и эффективного городского управления»,— пояснил Мэр Измира Джемиль Тугай.

Сотрудничество Казахстана и Турции укрепляется не только на политическом, но и на экономическом уровне. За четыре месяца 2026 года взаимный товарооборот достиг более 1 миллиарда долларов США.

Растут и торговые связи Туркестанской области с Турцией. За этот период объем взаимной торговли составил 7 млн долларов США, из которых 1 млн долларов — экспорт и 6 млн долларов — импорт.