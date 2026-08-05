В Сауранском районе строят не имеющий аналогов в стране откормочный комплекс

В Сауранском районе продолжается строительство уникального для Казахстана откормочного комплекса. Ход реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов агропромышленного комплекса проверил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Проект реализует ТОО «Туркестан ет өнімдері» в сельском округе Ески Икан. Руководство компании представило главе региона информацию об этапах строительства, производственной мощности и перспективах предприятия после ввода в эксплуатацию.

Во время рабочей поездки аким области встретился с аграриями, обсудил вопросы развития животноводства, увеличения объемов производства мясной продукции, создания новых рабочих мест, укрепления экспортного потенциала и меры государственной поддержки. Нуралхан Кушеров поручил завершить строительство объекта качественно и в установленные сроки.

Стоимость проекта составляет 1,3 млрд теңге, а его площадь — 40 гектаров. Комплекс будет включать откормочную площадку на 5 тысяч голов крупного рогатого скота, убойный цех мощностью 120 голов в сутки, административно-деловой центр, жилые дома для работников и объекты инженерной инфраструктуры. В настоящее время административное здание готово на 80%, продолжается строительство откормочных площадок и убойного пункта.

Рядом с объектом также строятся 30 мини-откормочных площадок сельскохозяйственного производственного кооператива «Муталиб агро». Их планируется профинансировать по программе «Ауыл аманаты». После завершения всех проектов будет создано 120 постоянных рабочих мест.

Главная особенность комплекса — объединение откормочных площадок в единый кластер, что позволит эффективно использовать инфраструктуру, сократить производственные затраты и повысить эффективность работы.

После запуска предприятие должно увеличить производство мяса и укрепить позиции агропромышленного комплекса Туркестанской области.