После 15 лет ожидания жительница Туркестана родила тройню

В Туркестане произошло радостное событие — в одной из семей родилась тройня. Для 41-летней Марины Ауэзханкызы этот момент стал долгожданным: она шла к нему 15 лет.

В семье уже подрастают двое детей — 17 и 15 лет, а теперь она стала многодетной.

Новорожденным дали имена Айкын, Айдын и Арсен.

В торжественной церемонии выписки из роддома принял участие заместитель акима города Туркестана Мадияр Алипов.

Он разделил радость родителей, передал поздравления от имени акима города и пожелал семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.