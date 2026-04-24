Реклама
После 15 лет ожидания жительница Туркестана родила тройню

После 15 лет ожидания жительница Туркестана родила тройню

-
Редактор Юлия Машковская
-
14
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестане произошло радостное событие — в одной из семей родилась тройня. Для 41-летней Марины Ауэзханкызы этот момент стал долгожданным: она шла к нему 15 лет.

В семье уже подрастают двое детей — 17 и 15 лет, а теперь она стала многодетной.

Новорожденным дали имена Айкын, Айдын и Арсен.

В торжественной церемонии выписки из роддома принял участие заместитель акима города Туркестана Мадияр Алипов.

Он разделил радость родителей, передал поздравления от имени акима города и пожелал семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.